On connaît le nom du prochain spectacle des Enfoirés

On connait le titre du prochain spectacle des Enfoirés : “2021 Les Enfoirés à côté de vous”. Pour rappel, le spectacle aura normalement lieu sur la scène de la Halle Tony Garnier de Lyon du 13 au 17 janvier 2021. La billetterie pour les Enfoirés 2021 ne devrait pas tarder à ouvrir.

Les Restos du Cœur qui déclarent mettre tout en œuvre pour que le spectacle “2021 Les Enfoirés à côté de vous ait bien lieu et dans le respect d’un protocole sanitaire stricte avec les gestes barrières qui seront en vigueur en janvier prochain”.



Une chose est certaine, le concert sera, comme chaque année, retransmis à la télévision vers le mois de mars et disponible en DVD et sur CD. Pour rappel, les Enfoirés représentent 10% des ressources de l’association.