On connait les affiches des 32ès de finale de la Coupe Bourgogne-Franche-Comté

Le tirage au sort des 32ès de finale de la Coupe Bourgogne-Franche-Comté a eu lieu cette semaine. Parmi les rencontres à suivre avec attention en Saône-et-Loire on aura FC Morteau ou FC Chalon face à Migennes et Saint-Vit face à Louhans Cuiseaux.



Les rencontres auront lieu les 10 et 11 février.



Les affiches des 32es de finale :

FC Morteau Montlebon (R1) ou FC Chalon – Migennes (2)

Saint-Vit (R1) – Louhans Cuiseaux (N3)

Saône Mamirolle (R3) – CA Pontarlier (N3)

FC Val de Loue (R3) – Ornans (R1)

Bresse Jura (R1) – Jura Dolois (N3)

Coteaux de Seille (R3) – FC Valdahon Vercel (R1)

AS Châteaux de Joux (R2) – Pouilley les Vignes (R3)

FC Montfaucon/Morre/Gennes (R2) – FC 4 Rivières (R1)

Gevrey Chambertin (R3) – Besançon Foot (N3)

AS Perrouse (R1) – AS Baume les Dames (R1)

C.B.