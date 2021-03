On connaît les affiches des demi-finales de la Coupe de France

Le tirage au sort des demi-finales de la coupe de France de basket a eu lieu ce lundi matin !

L’ASVEL affrontera Limoges à l’Astroballe le 15 avril, dernière équipe vainqueur de l’épreuve en 2019 et détentrice du trophée – l’édition 2020 ayant été annulée pour cause de Covid-19.

Dijon et Orléans tenteront également de décrocher un billet pour la finale le 6 avril prochain en Bourgogne.

La finale de la coupe de France est programmée ce samedi 24 avril à l’Accor Arena de Paris.