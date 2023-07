On connaît les dates des concerts de Coldplay au Groupama Stadium

Le groupe britannique, auteur du titre mythique de « Viva La Vida », sera de retour dans la capitale des Gaules, pour deux concerts programmés les 22 et 23 juin 2024 au Groupama Stadium de Décines. Près de 7 ans après leur dernière venue à Lyon, Coldplay y assurera donc deux nouvelles dates de sa tournée « Music Of The Sphères », qui a battu tous les records.

Puisqu’il s’agit d’un concert particulièrement attendu, la course pour obtenir les places promet d’être rude. Les billets seront disponibles en prévente le mercredi 26 juin à 10h00, et la mise en vente officielle sera, elle, prévue pour le vendredi 28 juillet à 10h00. Pour s’inscrire, cela se passe sur le site du Groupama Stadium.