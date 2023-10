On connaît les premières têtes d’affiche des Nuits Bressanes 2024

On connaît le noms des premières têtes d’affiche des Nuits Bressanes 2024.



L’édition 2024 se met en place ! Et c’est une nouvelle très belle 1ere soirée qui s’annonce avec Slimane et Pascal Obispo. Pour cette 1ere soirée du vendredi 5 juillet, les places seront en vente très prochainement.



Quant à la programmation de la 2e soirée, celle du samedi 6, elle est en cours de finalisation. Avec, à nouveau de belles surprises !