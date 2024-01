On connaît les repreneurs des magasins Casino dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse

C’est une semaine déterminante pour les 50 000 salariés français du groupe Casino. Les négociations exclusives entre Casino, Intermarché et Auchan, dans le cadre de la reprise des 313 hypermarchés et supermarchés entrent dans leur dernière ligne droite.

En effet, les grandes surfaces, Intermarché et Auchan, vont très prochainement déposer leurs offres définitives sur la base de la liste des 313 magasins proposés par Casino et envisagées par les deux repreneurs.

Face aux difficultés financières rencontrées par le groupe Casino, plusieurs magasins vont être vendus à leurs concurrents.

Des magasins Casino rachetés dans les Bouches-du-Rhône

Un Casino à La Ciotat

Un Casino à Aubagne

Un Casino à Arles

Un Casino aux Pennes-Mirabeau

Un Casino à Saint-Victoret

Un Casino à Carry-le-Rouet

Un Casino à Fuveau

Un Casino à Eguilles

Vaucluse : Les magasins Casino qui vont être rachetés par Auchan

Un Casino à Istres

Un Casino à Port-Saint-Louis-du-Rhône

Un Casino à Aix-en-Provence

Un Casino à Trets

Un Casino au Rove

Un Casino au Tholonet

Vaucluse : les Casino repris par Intermarché

Deux Casinos à Avignon

Un Casino à Orange

A.B