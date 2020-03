On fait quoi pour la deuxième semaine des vacances ?

Le Parc des oiseaux

Les enfants de 6 à 12 ans pourront se glisser dans la peau de nos soigneurs et nourrir eux-mêmes les Maki Catta.

Mercredi 4 mars, vendredi 7 mars, jeudi 8 mars, Dimanche 9 mars à 16 h 30. (Durée d’environ 45 minutes)

D1083, 01330 Villars-les-Dombes

Plus d’informations ici

Les contes à gigoter

Portés par les mots du conteur, les enfants partent à la rencontre de curieux personnages aux aventures fabuleuses. Le livre refermé, cherchons-les dans le musée !

Mercredi 4 et vendredi 6 mars

Musée des Confluences, 86 Quai Perrache, Lyon

Plus d’informations ici

La maison des Canuts

Visite et ateliers pour tous âges du 2 au 9 mars 2020

Plus d’informations ici

Le Parc de la Tête d’or

Accompagnés d’un animateur, partez en famille pour une visite du Zoo et explorez les coulisses de façon ludique et sensorielle. Un accès privilégié aux bâtiments (giraferie, cuisine centrale,…) vous en apprendra plus sur le fonctionnement du Zoo et le quotidien des soigneurs animaliers. Une visite enrichissante à coup sûr !

Attention le nombre de places est limité. Plus d’infos ici

Domaine de Fitilieu

Un parc zoologique, à dimension familiale, présentant la plus grande collection de prédateurs à poils et à plumes de Rhône-Alpes.

Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires

567 RD – 1075 – 38 490 Les Abrets en Dauphiné

Plus d’informations ici

Espace Pierres Folles, atelier fouille

Sur la plateforme de fouille extérieure, cherchez vous-même des fossiles dans les terres fossilifères locales. Puis, à l’aide d’outils appropriés, dégagez et nettoyez vos trouvailles avant de les emporter chez vous.

Mardi 3 mars et jeudi 5 mars 2020

16 Chemin du Pinay, 69380 Saint-Jean-des-Vignes

Plus d’informations ici

Festival Cinéma Télérama Enfants 2020

À l’occasion de la nouvelle édition du Festival cinéma Télérama enfants, découvrez ou redécouvrez 13 films ou programmes de courts métrages jeunesse choisis par l’équipe cinéma de Télérama.

Du 28 février au 1er mars

Lieux divers : Comoedia – Jeanne Mourguet – Gérard Philipe – Ciné Toboggan – Ciné Rillieux

Plus d’informations ici