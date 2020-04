“One World : Together at home” permet de récolter près de 128 millions de dollars

La chanteuse Lady Gaga soutenu par le mouvement Global Citizen et en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé a organisé un concert mondial confiné ce week-end :“One World: Together at home” , afin de lutter contre l’épidémie de coronavirus.

“One World : Together at Home” a duré plus de 8 heures dans la nuit de samedi à dimanche et a été retransmis à travers le monde gratuitement.

L’événement qui a été monté en deux semaines récolte plus de 127,9 millions de dollars de promesses de dons.

Au total ce sont plus de 70 artistes qui ont répondu présents comme Elton John, les Rolling Stones, Paul McCartney, Jennifer Lopez, Céline Dion, Stevie Wonder, Chris Martin de Coldplay, Alicia Keys, Taylor Swift, Pharrell Williams et Chris & The Queens, Billie Eilish, Lizzo et Charlie Puth, Angèle ou encore Céline Dion.

Le concert est entrecoupé de témoignages, d’interviews de médecins , de sportifs ( comme le pilote Lewis Hamilton ou la footballeuse Megan Rapinoe) , d’anonymes ou encore de stars du cinéma ( comme Idris Elba, Matthew McConaughey, Sarah Jessica Parker, Amy Poehler, Lili Reinhardt etc. )

Le show a été présenté par des acteurs mais aussi par les présentateurs Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert.

L’élan de solidarité face à cet appel du coeur va permettre d’aider de multiples organisations pour une meilleure gestion de cette crise sanitaire à laquelle le monde fait face.

Vous pouvez voir ou revoir ce concert sur FranceTV ou sur Youtube, l’album est également disponible sur Spotify.