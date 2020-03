Open 6e Sens : Caroline Garcia a bataillé

C’est une entrée en lice qui a été compliquée. La Lyonnaise Caroline Garcia a dû batailler jusqu’au bout, lors du premier tour de l’Open 6e Sens, pour écarter la Belge Greet Minnen en trois sets (6-4 ; 1-6 ; 7-6). Caroline Garcia qui a expliqué après la rencontre que ce premier tour avec été “compliqué émotionnellement”. ” Ça ne l’aurait pas trop fait si j’avais perdu au premier tour. C’est pour cela que je suis resté concentrée jusqu’au bout.”



La numéro 2 française croisera au deuxième tour la route d’une autre Belge, Ysaline Bonaventure, 122e joueuse mondiale.



A noter également la qualification pour le 2e tour d’Alizé Cornet. Ce mardi, on retrouvera Pauline Parmentier sur les courts du palais des Sports de Gerland. On aura également un duel entre Chloé Paquet et Kristina Mladenovic.