Open 6e sens : Caroline Garcia éliminée

Caroline Garcia s’est inclinée en 8e de finale de l’Open 6e Sens Lyon Métropole ce jeudi face à la Suissesse Viktorija Golubic, au terme d’un match expéditif, 2 sets à 0 et 1h05 de jeu.



La Lyonnaise n’est jamais parvenue à rentrer dans son match “Je n’ai pas réussi à m’adapter à un jeu auquel je ne m’attendais pas spécialement. Elle a pris la balle tôt, elle m’a donné peu de points et je n’ai jamais réussi à trouver mon rythme par rapport à son jeu.” L’ambassadrice du tournoi a une nouvelle fois manqué de régularité dans cette rencontre.



La déception est forceément grande pour la 47e joueuse mondiale.



Ce jeudi, Kristina Mladenovic, Greetje Minnen, Paula Badosa et Clara Burel se sont qualifiées pour les quarts de finale.



Ce vendredi, Kristina Mladenovic sera opposée à Paula Badosa. Clara Burel défiera la n°1 française Fiona Ferro.