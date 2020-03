Open 6e sens : Caroline Garcia en quart de finale !

Caroline Garcia s’est imposée ce mercredi soir en deux sets face à la Belge Ysaline Bonaventure en huitième de finale de l’Open 6e sens à Lyon.



Les deux joueuses ont livré une belle bataille devant un public acquis à la cause de Caroline Garcia. Dans le premier set, c’est la Française qui l’emporte 7-5 dans une manche plutôt disputée entre les deux joueuses. Dans le second set, Caroline Garcia prend rapidement l’avantage sur la 122e joueuse mondiale et s’impose finalement 6-2.



En quart de finale, la Lyonnaise affrontera ce vendredi une autre Belge, la 62e joueuse mondiale, Alison Van Uytvanck.