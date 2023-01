Open 6e Sens : les 2 premières Wild-Cards dévoilées

La 4e édition de l’Open 6e Sens Immobilier – Métropole de Lyon débute le 28 janvier. Les 2 premières Wild-Cards pour le tournoi ont été dévoilées ce lundi. On retrouvera la semaine prochaine à Lyon Garbiñe Muguruza et la Française Kristina Mladenovic.



Pour rappel, l’espagnole de 29 ans est une des joueuses les plus emblématique du circuit WTA. Véritable figure du tennis mondial des 10 dernières années, elle a notamment remporté Roland- Garros en 2016 et Wimbledon en 2017, année au cours de laquelle elle atteindra la place tant convoitée de numéro 1 mondiale.



Kristina Mladenovic est également invitée dans le tableau principal. Ancienne n°10 mondiale en simple et vainqueur de 6 tournois du Grand-Chelem en double, Kristina compte bien faire vibrer le public Lyonnais pendant cette semaine