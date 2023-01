Open d’Australie : Caroline Garcia continue sa route

Début du deuxième tour à l’Open d’Australie avec la Lyonnaise Caroline Gracia qui s’est sortie du piège tendu par la Canadienne Leylah Fernandez. La n°1 français s’est imposée en 2 sets (7-6 ; 7-5) et près de 2h de jeu.



Caroline Garcia est parvenue à se libérer sur les points importants pour l’emporter. Elle s’est montrée plus solide dos au mur (8/9 balles de break sauvées) et dans les fins de set.

La Française rencontrera l’Allemande Laura Siegemund au 3e tour à Melbourne.

Dans les autres rencontres, Ugo Humbert s’est également qualifié pour les 16e de finale. En revanche, Jéremy Chardy est passé à la trappe.