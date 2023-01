Open d’Australie : Caroline Garcia fait son entrée en lice

Du coté de Melbourne, les premiers coups de raquette ont été donnés lors de l’Open d’Australie. Coté français ça passe pour Corentin Moutet, Clara Burel et Constant Lestienne en revanche Léolia Jeanjean et Quentin Halys s’arrêtent dès le premier tour.



La nuit prochaine, on retrouvera Caroline Gracia sur les courts. La Lyonnaise sera opposée à la Canadienne Katherine Sebov, issue des qualifications. Pour rappel, lors de la deuxième partie de saison 2022, Caroline Garcia a aligné les victoires, remporté le Masters, retrouvé le Top 5 mondial. De quoi nourrir des attentes pour ce nouvel Open. Avant son entrée en lice, la Lyonnaise a déclaré vouloir se concentrer sur son style de jeu.



Autre rencontre à suivre dans la nuit de lundi à mardi, le choc 100 % tricolore entre Richard Gasquet et Ugo Humbert.

Dernier jour de préparation ! Début de la compétition, Demain vers 12:30 ou 2:30 en France sur le Rod laver arena 💪🏻🤜🏻🤛🏻🐝🦁#FlyWithCaro #ausopen #melbourne @AustralianOpen



📸 Sindy Thomas pic.twitter.com/AiiuAANxIQ — Caroline Garcia (@CaroGarcia) January 16, 2023