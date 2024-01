Open d’Australie : la paire Mladenovic/Garcia qualifiée pour le deuxième tour

La paire Mladenovic/Garcia s’est qualifiée ce mardi pour le deuxième tour de l’Open d’Australie en battant la paire Mattek-Sands/Xinyu en trois sets. Une rencontre âprement disputée. Il aura fallu 2h10 aux Françaises pour s’imposer. Elles restaient sur une défaite en finale du tournoi d’Adélaïde le week-end dernier.



Du coté des simples, à noter les qualifications pour le second tour d’Arthur Cazaux, Océane Dodin, Clara Burel et Arthur Fils, vainqueur de l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes en 2023.



La nuit prochaine, on retrouvera sur les courts australiens Caroline Garcia. La Lyonnaise affrontera la Polonaise Magdalena Frech lors des 32e de finale.



C.B.