Open d’Australie : un premier tour compliqué pour Garcia

Caroline Garcia a hérité d’un tirage au sort compliqué pour son entrée en lice à l’Open d’Australie. La Lyonnaise affrontera Naomi Osaka, quadruple vainqueure en Grand Chelem dont deux fois à Melbourne (2019 et 2021).



Les Français n’ont pas été épargnés, non plus. Richard Gasquet, sera opposé à Carlos Alcaraz au premier tour. Adrian Mannarino (n°20) fera face à Stan Wawrinka (56e), Gaël Monfils sera lui opposé à l’Allemand Yannick Hanfmann,

C.B