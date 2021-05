Open Parc AURA : Gasquet s’arrête en quart

Un Français éliminé et un autre stoppé en plein match, voilà le bilan de cette journée à l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes.



Héroïque contre l’Argentin Diego Schwartzman ce jeudi, Richard Gasquet n’a pas réitéré l’exploit en quart de finale contre Karen Khachanov, 26e mondial. En deux manches, le Français de 34 ans s’est incliné au terme d’un tie-break totalement maîtrisé par le Russe (6-1, 7-6 [7-3]).



Même son de cloche pour le Japonais Yoshihito Nishioka, tombeur de Gaël Monfils et Ugo Humbert, battu en deux sets (6-3, 6-4) par le Grec Stefanos Tsitsipas, désormais grand favori de ce tournoi. La pépite italienne Lorenzo Musetti (19 ans) a quant à lui écarté le Slovène Aljaz Bedene pour s’offrir une alléchante demi-finale sur le court central contre le cinquième mondial, Tsitsipas.



Concernant l’autre opposition, Khachanov ne connaît pas encore l’identité de son futur adversaire. Reste à savoir qui de la surprise française Arthur Rinderknech et du Britannique Cameron Norrie sortira vainqueur d’un duel écourté par la météo. À cause de la pluie, les deux joueurs ont été contraints de se laisser sur une égalité presque parfaite (6-3, 3-6, 1-0 pour Norrie). La rencontre devrait logiquement reprendre ce samedi.



Le programme de ce samedi :

PROGRAMME DU SAMEDI 21 MAI 📔

