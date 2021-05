Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes : la surprise Arthur Rinderknech

Dans une journée de mercredi perturbée par la pluie, l’éclaircie est venue d’Arthur Rinderknech (25 ans, 125e joueur mondial). Le jeune Français a battu le Suédois Mikael Ymer (101e joueur mondial) en trois sets (6-3, 6-7, 6-2). Le joueur originaire de Gassin s’est offert le luxe d’affronter l’Italien Jannik Sinner (17e joueur mondial) ce jeudi en 8e de finale du tournoi lyonnais.



Un peu plus tôt dans l’après-midi, le choc de ce premier tour entre Jannik Sinner et Aslan Karatsev a donc tourné à l’avantage de l’Italien de 17 ans. Victoire en trois sets pour la nouvelle pépite du tennis mondial (0-6, 6-3, 6-4).



Dans les autres rencontres du jour, Lorenzo Musetti rejoint les quarts de finale après sa victoire (6-3, 1-6, 6-4) contre Sebastian Korda. Même chose pour Aljaz Bedene qui a créé la surprise en balayant un des favoris du tournoi, David Goffin. Le Slovène s’est imposé en deux sets face au Belge (7-6, 6-3) et se qualifie en quart de finale. Ça passe également pour le Russe Karen Khachanov qui a disposé du Polonais Kamil Majchrzak en deux sets (7-6, 6-3).



Dès ce jeudi, Stefanos Tsitsipas (5e joueur mondial), Diego Schwartzman (10e) ou encore Dominic Thiem (4e) entrent en lice dans le tournoi lyonnais. De leur côté, les Français devront batailler pour accéder au prochain tour.



Le programme de ce jeudi :