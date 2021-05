Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes : les règles anti-Covid assouplies pour les joueurs ?

La réglementation anti-Covid pour les joueurs et leur staff pourrait être assouplie par l’ATP à partir du 16 mai.

Pour les tournois de Genève et de Lyon, les procédures liées aux tests et à la bulle sanitaire qui s’appliquent aux joueurs vont probablement changer. Elles seraient aménagées pour les joueurs et leurs staffs, uniquement si ces derniers sont vaccinés.

Seuls les tournois utilisant les tests antigéniques seront concernés car ceux-ci permettent aux joueurs d’être testés deux fois plus rapidement (tous les deux jours au lieu de quatre pour les tests PCR). Les compétiteurs vaccinés seront autorisés à quitter la bulle sanitaire et pourront reprendre une vie quasiment normale.

Ces mesures d’assouplissement n’auront lieu qu’à condition d’obtenir l’accord des autorités locales. Elles ne seront pas applicables aux Grands Chelems.

Pour rappel, l’Open Parc Auvergne-Auvergne-Rhône-Alpes se déroulera du 17 au 23 mai au Parc de la Tête d’Or, pourrait bien être concerné.