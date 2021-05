Open Parc Auvergne Rhône-Alpes : Monfils renoue avec la victoire

Après une journée noire ce lundi, pour les Français sur les courts de l’Open Parc Auvergne Rhône-Alpes, ce mardi a été plus encourageant pour les joueurs tricolores.



La journée n’avait pourtant pas débuté de la meilleure des manières avec l’élimination de Benjamin Bonzi. Le Français 115e joueur mondial, a malmené le Russe Karen Khachanov avant de s’incliner au jeu décisif du troisième set face à la tête de série n°8 (6-1, 4-6, 7-6 [4]).



Jo-Wilfried Tsonga, l’ambassadeur du tournoi, ne s’attardera pas non plus à Lyon. En manque de rythme, il s’est incliné au premier tour face à Tommy Paul (6-3, 6-3).



Première victoire depuis 15 mois pour Monfils



Tout n’a pas été parfait ce mardi sur la terre battue lyonnaise, mais l’essentiel était peut-être ailleurs. Vainqueur du Brésilien Thiago Seyboth Wild, Gaël Monfils a remporté son premier match sur le circuit depuis quinze mois (7-5, 6-4). Au deuxième tour, le numéro 1 français affrontera Yoshihito Nishioka.



Autre victoire celle de Richard Gasquet, qui est venu à bout de son compatriote, Grégoire Barrère, issu des qualifications (5-7, 6-4, 6-3). Un succès long à se dessiner avec près de 2 h 15 de jeu. Au deuxième tour, Gasquet sera opposé à Diego Schwartzman.

Alexandre Hergott / Open Parc