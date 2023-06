Open Sopra Steria : place aux quarts de finale

Place ce vendredi aux quarts de finale de l’Open Sopra Steria de Lyon. On retrouvera sur les courts l’Espagnol Llamas Ruz contre Moro Canas, un peu plus tard dans la journée Mathias Bourgue sera opposé au Brésilien Felipe Meligeni Alves. Le Suisse Ritschard fera face à l’Italien Caruso.



Du côté des autres joueurs tricolores, on aura une opposition entre Benoit Paire et l’Isérois Gabriel Debru.

Pour rappel, ce jeudi Benoit Paire aussi, a su décrocher la victoire 2 sets à 1 contre Lucas Pouille.