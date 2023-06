Open Sopra Steria : un choc en Benoit Paire et Lucas Pouille ce jeudi

Qui obtiendra son billet pour les quarts de finale de l’Open Sopra Steria à Lyon ?



On retrouve sur les courts ce jeudi l’Italien Gianluca Mager face à Felipe Meligeni Alves. On aura un peu plus tard dans la journée, Maxime janvier contre Mathias Bourgues, mais aussi un choc entre Lucas Pouille et Benoit Paire. Le Français Gabriel Debru sera lui opposé au Russe Gakhov.



Ce mercredi les Tricolores Clément Tabur, Jules Marie et Terence Atmane ont été éliminés.