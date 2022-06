Open Sport Lyon : l’événement multisports a lieu ce samedi

L’Office des Sports de Lyon organise ce samedi 25 juin l’Open Sport Lyon. Un événement multisports qui aura lieu place Bellecour, de 10h à 17h et au cours duquel les milliers de visiteurs attendus pourront s’essayer à la soixantaine de sports disponibles, rencontrer la quarantaine de clubs présents sur place, tout en apprenant un peu plus sur l’écologie et le mixité au sein du sport grâce aux stands de sensibilisation mis en place à cette occasion.

Un événement totalement gratuit qui a pour but de « permettre à un maximum de Lyonnaises et de Lyonnais de découvrir une multitude de sports, portée par des valeurs fortes d’inclusion, de valorisation du handisport et d’écoresponsabilité », comme l’indique l’Office des Sports dans son communiqué.

Le parrain de cet événement est le gymnaste français Cyril Tommasone, vainqueur de 17 titres aux Championnats de France, d’une médaille d’argent aux Championnats du Monde et de trois médailles d’argent aux Championnats d’Europe, et qui a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Ce dernier, natif de Villeurbanne, sera présent sur place.