Opéra de Lyon : Des artistes en soutien au directeur du ballet licencié

Début février, le conseil d’administration avait voté le licenciement de l’ancien directeur du ballet, Yorgos Loukos. Pour cause, il était condamné en appel en décembre dernier pour discrimination. Ce dernier avait demandé le non-renouvellement du contrat d’une danseuse à son retour de congé maternité.



De nombreux artistes comme Sylvie Guillem, Isabelle Hupert ou encore Benjamin Millepied demande la réintégration de Yorgos Loukos à l’Opéra de Lyon. Ils menacent même dans une tribune publiée dans Libération de retirer leurs œuvres du répertoire de l’institution.



Ils insistent notamment sur le fait que “huit danseuses sur seize sont actuellement mères d’un ou plusieurs enfants” et “que c’est plus de 25 danseuses qui furent dans ce cas au cours des années passées”.



Julie Guibert avait remplacé Yorgos Loukos au poste de directeur du ballet de l’Opéra de Lyon. C’est actuellement une des seules femmes à diriger un ballet en France. Aurélie Dupont (ex-étoile), dirige actuellement l’Opéra de Paris.