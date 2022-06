Orages : 65 départements placés en alerte orange ce samedi

65 départements français ont été placés en alerte orange aux orages par Météo France ce samedi matin. Le risque de pluies intenses, de grêle et de violentes rafales de vent est très important. Les premiers épisodes orageux sont attendus à partir de 16h ce samedi.



Météo France précise dans son dernier bulletin que “des orages parfois violents vont se développer sur les Pays de Loire, la Normandie, l’Ile-de-France, le Massif Central et le sud-ouest du pays. Ils gagneront le Centre, la Bourgogne, la Lorraine, la Champagne, les Hauts-de-France et l’Alsace dans la soirée. Ces orages seront accompagnés de pluies intenses (localement 40 à 60 mm en peu de temps), de violentes rafales de vent et de chutes de grêle. Le risque de grosse grêle est important, en particulier sur le Sud-ouest et le Massif Central.”