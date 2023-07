Orages : des parcs lyonnais fermés

Le département du Rhône est placé en vigilance orange pour les orages ce mardi. Conséquence, la ville de Lyon a décidé de fermer trois grands parcs de la ville.



Le parc de la Tête d’Or dans le 6e arrondissement de Lyon, le parc Blandan et le parc de Gerland sont concernés. À Lyon, des rafales à plus de 100 km/h et des orages de grêle sont ainsi attendus entre 19 et 21 heures.



Pour rappel, la SNCF a interrompu le trafic de plusieurs lignes dans la région en prévision de ces orages.