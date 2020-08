Orages : des toitures frappées par la foudre, une cinquantaine d’interventions dans le Rhône

Pendant près de deux heures, le ciel lyonnais a pris des airs d’apocalypse. Le département du Rhône était classé en vigilance orange pour les orages et la canicule ce samedi.

Conséquence directe : une importante masse orageuse a touché le sud du département et l’est lyonnais entre 18h et 20h. Les pompiers ont effectué près d’une cinquantaine d’interventions. Le secteur le plus touché est celui de Saint-Priest avec une dizaine de sinistres signalés (inondations de locaux, dégâts sur les toits, etc.). Aucun blessé n’est a déplorer.

Parmi les interventions, une vingtaine de sapeurs pompiers ont officié à Meyzieu, où la foudre a frappé une habitation. Le toit s’est enflammé. Près de 80m2 de toiture ont été endommagés. Selon le Progrès, les habitants ont été relogés en urgence par des voisins.

D’autres dégâts ont été constatés sur la toiture d’une boulangerie à Communay. Une chute de tuiles a nécessité de sécuriser une partie de la rue Centrale pendant une heure. Les pompiers ont immédiatement réparé les dégâts constatés, permettant la poursuite de l’activité de fabrication et de vente.

Des cumuls de pluie très hétérogènes ont été recensés, avec notamment 66mm relevés à Lyon Saint Exupéry, en à peine une heure, hier soir. L’alerte orange est désormais levée depuis dimanche matin.

Revivez cet épisode orageux en quelques Tweets.