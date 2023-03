Météo France a placé les départements de la région en alerte vent et orages.



Ce lundi après-midi les rafales pourront atteindre les 80 km/h par endroit. Le Rhône, l’Ain, et l’Isère ont été placés en vigilance jaune. Les départements de la Loire et la Haute-Loire sont, eux, en alerte orange.

#vigilanceorange #orages



Dégradation fortement orageuse du Sud-Ouest au Nord-Est en seconde partie de journée.



⚠️ Soyez prudents et restez informés sur https://t.co/w5OGXbFc7n https://t.co/g0AI9xTV6m — Météo-France (@meteofrance) March 13, 2023