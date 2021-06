Orages : Plusieurs départements de la région placés en vigilance orange

Plusieurs départements de la région ont été placés, ce dimanche, en vigilance orange par Météo France pour des risques d’orages.

Le Rhône, l’Ain et la Loire sont notamment concernés.



Selon Météo France, « ce dimanche après-midi, soir et nuit, du Massif Central en direction du Nord-Est, un épisode orageux actif, avec d’importants cumuls de précipitations, et localement des chutes de grêle et de fortes rafales de vent » est attendu.