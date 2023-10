Le Rhône, l’Ain, mais également l’Isère ont été placés en vigilance jaune, “vent, orages et pluie-inondation”. La Loire, de son côté, a été placée en vigilance “vent et orages”.



Les pluies vont se renforcer sur le sud-est du pays et atteindre des intensités importantes.



Ces pluies pourront prendre un caractère orageux avec des rafales possibles comprises entre 60 et 70 km/h parfois plus.