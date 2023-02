Orange lance la 5e saison de Femmes entrepreneuses en Auvergne-Rhône-Alpes

Orange a imaginé et déployé le dispositif de Femmes Entrepreneuses, il y a 5 ans, afin d’améliorer dans la mixité dans le monde de l’entreprenariat,



Orange a lancé le 22 février, Femmes Entreprises. Cela permet à 12 porteuses de projet de la région de bénéficier aussi bien des sujets de développement personnel, que d’outils business avec l’identité commerciale.



Parmi les 67 candidatures, Orange a sélectionné celle ayant un potentiel d’emploi sur le territoire, une dimension numérique et/ou un impact environnemental ou social. Ce projet vise à faire gagner en visibilités les entreprises de ces femmes grâce à un accompagnement personnalisé.

Parmi les lauréates on retrouve 3 Lyonnaises :

-Marina BEVELAQUE, Redstone (Lyon – 69) : une application qui simplifie la gestion de la maintenance technique des points de vente.

– Carole AUTECHAUD, Akanema (Lyon – 69) : des solutions qui identifient les softs skill développés durant des expériences personnelles afin de mieux le valoriser dans son parcours professionnel.

– Léa SARCINELLA, Osez-nu (Lyon – 69) : un site internet qui favorise les achats éco-responsables auprès d’un réseau de commerçants locaux, grâce à une carte avantage digitale.

– Loïs-Fleur SONGWA TCHOALA, Orosand (Saint-Etienne – 42) : des solutions pour améliorer le référencement naturel des sites internet des entreprises et enrichie grâce des recherches dans l’Intelligence Artificielle

– Amandine MONTET, Ugo (Cherier – 42) : un assistant virtuel qui aide les commerçants, artisans, restaurateurs et producteurs à améliorer leur visibilité sur le web.

– Magali MONNET, Vroum ma poule (Savigneux – 01) : une épicerie en ligne qui met en relation les producteurs locaux et les consommateurs grâce à une plateforme en ligne et un service de livraison en point de retrait.

– Marine PERRIAT, La valise atypique (Grenoble – 38) : des outils éducatifs, à la fois physiques et numériques, adaptés aux personnes présentant des troubles cognitifs ainsi qu’à leur famille et aux professionnels.

– Erica DELAGNIER, Agatha budget (Grenoble – 38) : un service internet qui favorise la gestion des budgets des ménages.

– Céline MOUVEROUX, Ludilire (Grenoble – 38) : un outil numérique pédagogique à destination des parents, des enseignants et des orthophonistes, qui permet à tous les enfants d’apprendre à lire en s’amusant.

– Aurélie FOURNIER, Assist@ (Clermont-Ferrand – 63) : des solutions en ligne qui facilitent la gestion administrative inhérente à des moments difficiles de la vie, telle que la perte d’un proche.

– Mélanie NEVEU, Coucou visio (Clermont-Ferrand – 63) : un système de visio-conférence qui se fixe sur les téléphones fixes pour les personnes âgées en EHPAD, afin de maintenir le lien social avec leurs proches.

– Maud BRESSOLETTE GAGNE – IciSanté (Le Puy-en-Velay – 43) : une plateforme, simple et innovante, de mise en relation entre les professionnels de santé et les collectivités locales afin de lutter contre les déserts médicaux