Orthographe : le niveau les élèves de CM2 continue de baisser

Le niveau en orthographe des élèves de CM2 est en baisse. Une étude du ministère de l’Éducation, révèle que les écoliers font de plus en plus d’erreurs en dictée.



Le nombre moyen d’erreurs a augmenté régulièrement, passant en 34 ans de 10,7 erreurs à 19,4, selon l’agence des statistiques du ministère de l’Education.



Après une forte baisse entre 1987 et 2015, une stabilité est observée en 2021. A noter que les filles sont généralement plus performantes que les garçons.