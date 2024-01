Oscars : le film français «Anatomie d’une chute» nommé dans cinq catégories

Cocorico ! « Anatomie d’une chute » sera bien aux Oscars pour représenter la France. Une vraie revanche pour la réalisatrice Justine Triet qui avait vu son film ne pas être sélectionnée en premier lieu par la France. C’était « La Passion de Dodin Bouffant » qui avait été choisi, malheureusement, pour ce dernier, il n’ira pas, l’Académie a tranché ce mardi.

La 96e cérémonie des Oscars aura lieu à Los Angeles, le 10 mars prochain. On retrouvera donc le film français, Palme d’or du dernier festival de Cannes, dans cinq catégories comme « meilleur film », « meilleur réalisateur » et « meilleure actrice ».

L’Académie des Oscars a dévoilé cette après-midi la liste complète.

On retrouve « Oppenheimer » de Christopher Nolan arrive en tête avec 13 nomnitations, suivi de « Pauvres créatures de Yórgos Lánthimos (12), « Killers of the Flower Moon » de Martin Scorsese (10) ou encore « Barbie » de Greta Gerwig (8).

R.M