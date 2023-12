Oslon : un concert de Noël organisé ce samedi 9 décembre

Ce samedi 9 décembre à 19h, un concert de Noël intitulé “Chantons Noël” aura lieu à la salle des fêtes d’Oslon. Un spectacle crée de toute pièce par Sandrine Drigon à destination des enfants comme des adultes. C’est la classe d’Eveil Musical, le Choeur Studio Live et les classes de Chant individuel et l’Orchestre de Gilbert Drigon qui interpréteront les chansons lors de la soirée. L’entrée est gratuite et les spectateurs pourront profiter d’une buvette et d’une petite restauration sur place.