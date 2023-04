Où se trouve le meilleur burger de France ?

Le meilleur burger se trouve dans l’Oise. Matthias Carre avec son burger LE PAINT IT BLACK remporte la 8ème édition de la Coupe de France du Burger by Socopa 2023, face à 4 autres finalistes régionaux, qui, comme lui, s’étaient imposés plus tôt ce mercredi durant les 5 finales régionales.



Gagnant de la Coupe de France du Burger by Socopa 2023 :

N°1 : Matthias CARRE avec son burger LE PAINT IT BLACK, qui s’était imposé lors de la finale Nord-Est. Selon le Chef Arnaud Baptiste ” Le Paint It Black s’est imposé par son équilibre des saveurs : bon assaisonnement, une cuisson de la viande juste et un pain moelleux, le parfait twist en bouche”

N°2 sur le podium : Nicolas LEROUX avec son burger PSYCHEDELIC ROCK BURGER, gagnant de la finale SUD-OUEST.

N°3 sur le podium : Grégoire SERRE avec son burger LE DINER BURGER, gagnant de la finale SUD-EST.

Et à leurs côtés durant cette finale nationale :

N°4 – Annabelle DELAHAYE avec son burger LE BIGSBY, gagnant de la finale OUEST.

N°5 – Cédric ALBARET avec son burger TEQUILA, gagnant de la finale ILE-DE-FRANCE.