Où trouver des bons plans bio dans la région ?

Les Français sont confinés chez eux et ne peuvent sortir qu’à un kilomètre à la ronde pour faire leurs courses. Alors que la majorité des marchés sont fermés jusqu’à nouvel ordre, les producteurs bio peinent à écouler leurs stocks.

Pour trouver le point de vente des produits bio de votre choix le plus près de chez vous, il existe un site internet prévu à cet effet.

Bonplanbio.fr : ce site propose une carte interactive recensant “plus de 1 000 points de vente de produits bio locaux en Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Grand-Est et Pays de la Loire“.

Classés du plus proche au plus loin de chez vous, la liste des producteurs et commerçants est accessible gratuitement et mentionne l’emplacement, les horaires ainsi que l’origine et le type des produits.

Retrouvez tous les sites ici