Ouest lyonnais : 150 squatteurs débarquent, la soirée vire au cauchemar

Alors que 20 lycéens fêtaient leur diplôme et le début des vacances, 150 inconnus se sont invités dans la soirée et ont menacé les jeunes bacheliers avant de voler des téléphones, de l’argent mais aussi des bijoux, selon le Progrès.

Le procédé est malheureusement de plus en plus commun. Avec les réseaux sociaux il est facile pour les « squatteurs de soirée » de s’informer sur des soirées privées. Leur dispositif est bien rodé et tout commence par l’intrusion d’une personne qui s’invite à une soirée sans y être convié.

Cette personne va alors vérifier quelques informations comme l’absence des parents dans la maison ou encore l’adresse exacte. Cet individu envoie ensuite tous les renseignements obtenus sur les réseaux sociaux. Samedi soir 150 personnes ont répondu à l’appel.

Fort heureusement il n’y a pas eu de violence physique cette fois-là. Les gendarmes mettent une nouvelle fois en garde sur la divulgation d’informations personnelles sur les réseaux sociaux.