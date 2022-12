Oullins fête la lumière

La ville de Oullins propose pour la première fois du 6 au 10 décembre une balade exceptionnelle et accessible à tous. Pour le plus grand plaisir des petits et des grands, Gilbert Coudène et les Allumeurs de Rêves ont concocté une animation sonore et lumineuse surprenante pour magnifier, arbres, chemins ou bâtiments. Vous serez projetés dans un univers étonnant au gré d’un parcours d’environ 15 minutes.



Un seul mot d’ordre se laisser guider, pour une immersion totale dans une atmosphère tour à tour mystérieuse, fantastique, épique ou propice à la contemplation.



Du mardi 6 au samedi 10 décembre de 18h à 22h sauf le 8 décembre de 17h à 22h.

Rendez-vous au 44 grande rue pour débuter le parcours lumineux.