Ce mercredi marque l’ouverture de la cité des climats et vins de Bourgogne à Chablis. Il s’agit d’un site qui accueille un centre d’interprétation oenotouristique. Cela a pour but de faire découvrir les richesses de grand vignoble à travers des expériences conviviales, sensorielles et pédagogique pour tout âge. Chablis fait partie des trois sites qui accueillent cette cité avec Beaune et Mâcon.

La cité de Chablis fait environ 800m2, et fera découvrir l’histoire, le patrimoine et la culture viticole du Chablisien, du grand Auxerrois et du Châtillonais à travers des activités pédagogique, manuels et sensorielle. Un bar « le Ponti’Bar » proposera également plus de 80 références de toute la Bourgogne.