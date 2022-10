La SNCF ouvre à la réservation ses billets TGV Inoui et Intercités pour la période de Noël et du Nouvel an.



Au total, ce sont 9 millions de billets qui doivent être proposés par la SNCF. L’an dernier, un million de billets avaient été vendus pour cette période en une seule journée



A noter que des billets Ouigo pour voyager à petits prix jusqu’au 3 juillet 2023 inclus sont également ouverts à la vente.