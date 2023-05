Ouverture des inscriptions pour la Silent Party à l’Hôtel de Ville de Lyon

Une Silent Party sur le thème disco est organisé à l’Hôtel de Ville le vendredi 26 mai. Concrètement, il s’agit d’une fête où tout le monde porte un casque audio. Ainsi pas de bruit de musique embêtant pour le voisinage. Cette soirée s’inscrit dans le cadre de la Charte pour la Qualité de la vie Nocturne pour une meilleure cohabitation des habitants et des établissements de nuits.

La première édition avait eu lieu à la piscine du Rhône. Pour cette nouvelle édition, il est possible de choisir sa programmation musicale, entre Disco, Funk, Soul, House et Pop des années 70 à aujourd’hui. Des stands de maquillage, happy hour et d’autres surprise sont prévus.

L’événement est gratuit, il faut s’inscrire au préalable à partir de ce lundi. La soirée commencera à 19h et devrait prendre fin vers 00h30.

Pour plus d’informations et s’inscrire, vous pouvez cliquer ici.