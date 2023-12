Panissières : un quinquagénaire arrêté pour pédocriminalité

Selon les informations de nos confrères du Progrès, le mardi 5 décembre dernier, les enquêteurs de l’opération nationale de lutte contre la pédocriminalité sur internet ont interpellé un homme de 55 ans habitant à Panissières dans la Loire après trois mois d’enquête. L’individu aurait téléchargé et visionné des contenus pédocriminels en ligne. Le suspect a été placé en garde à vue et a été déféré au parquet. L’individu en question exerçait des fonctions d’accompagnant d’élèves en situation de handicap à Civens et Rozier-en-Donzy selon le quotidien régional. Les policiers ont également mis la main sur des films qu’il réalisait de dortoir d’enfants à l’IME La Ceriseraie à Bessenay dans le Rhône. Il est actuellement en détention provisoire dans l’attente de son jugement.