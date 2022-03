Paralympiques-2022 : Russes et Bélarusses ne participeront pas

Fin du suspense, les sportifs russes et bélarusses ne sont pas autorisés à participer aux Jeux paralympiques de Pékin qui débutent ce vendredi malgré le conflit en Ukraine.



L’organisation internationale a décidé de ne pas les laisser concourir, même sous bannière “neutre”.



Alors qu’il avait dans un premier temps autorisé les athlètes russes et biélorusses à concourir sous bannière neutre, le Comité international Paralympique a finalement décidé de les exclure. Dans un communiqué, le président du CIP, Andrew Parsons, explique que l’aggravation de la situation place le comité « dans une position unique et impossible aussi près du début des Jeux ».



Le Comité international olympique (CIO) a accusé la Russie d’avoir brisé la trêve olympique. Il a exhorté lundi les fédérations à bannir de toutes les compétitions les Russes mais aussi les Bélarusses, dont le pays collabore à l’invasion de l’Ukraine.