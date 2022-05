Paray-le-Monial : alcoolisé et sans permis, il tente de fuir un contrôle de police

Samedi dernier, les militaires de la brigade motorisée du Creusot ont interpellé des véhicules dans le cadre de simples contrôles routiers. Mais au moment de contrôler les papiers du chauffeur d’une Peugeot 307 SW, les forces de l’ordre ont vu ce dernier ne pas obtempérer et prendre la fuite à bord de sa voiture.

Interpellé quelques instants plus tard seulement, le fuyard de 46 ans conduisait malgré une suspension de son permis et était positif aux tests d’alcoolémie et de stupéfiants effectués par les officiers, rapporte Le Journal de Saône-et-Loire.