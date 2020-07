Parc City Aventure Sainte-Foy-lès-Lyon : confinement, réouverture et nouveauté

Alors que la météo est au beau fixe, le Parc City Aventure de Sainte-Foy-lès-Lyon accueille chaque jours petits et grands, venus pour s’amuser en famille, ou profiter de sensations fortes. Entre le confinement, l’installation d’une nouvelle attraction, et la nécessité d’aménager le parc pour assurer le respect des gestes barrières, l’année 2020 se révèle pour le moins mouvementée et inédite.

La grande nouveauté du parc est une tyrolienne géante, longue de 150 mètres. La « Tyro d’Eko » vous emmène à plus de 15 mètres de hauteur, pour des frissons garantis. Une attraction riche en sensation, qui incarne parfaitement la culture du parc selon Thierry Franc, président d’Adventure Group.

Confinement oblige, l’ensemble des parcs du groupe, dont celui de Sainte-Foy-lès-Lyon, ont dû fermer leurs portes durant de longs mois. L’occasion de préparer activement la réouverture, et d’imaginer des aménagements pour garantir le respect des gestes barrières.

Si vous souhaitez (re)découvrir le parc, il est ouvert tous les jours durant l’été, de 10h à 19h. Pour plus d’information, rendez-vous ici.