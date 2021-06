Parc de la Tête d’Or : la Forêt d’Asie ouvrira ses portes le 7 juillet

C’est un nouvel espace qui arrive au parc de la Tête d’Or. La Forêt d’Asie ouvrira ses portes au public le 7 juillet.



Elle va permettre d’accueillir de nouvelles espèces menacées d’Asie du Sud-Est (La Birmanie, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge, le Viet Nam, une partie de la Chine et de l’Inde). Vous retrouverez des oiseaux, des reptiles, des amphibiens, des poissons et des mammifères.



Il s’agit d’un espace immersif pensé pour l’expérience des visiteurs, petits et grands, et la protection de la biodiversité. La forêt sera constituées de 4 grandes zones.



La forêt se trouvera à la place de l’ancien espace des éléphants. Cet aménagement basé sur l’immersion maximale dans un décor végétal mettra le public en contact rapproché avec les animaux (y compris l’hiver, quand certains animaux ne quittent pas les bâtiments).