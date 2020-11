Parc des Oiseaux : découvrez la programmation des Musicales

Le Parc des Oiseaux dévoile sa programmation pour la prochaine édition des Musicales.



C’est Patrick Fiori qui ouvrira la 12eme édition, le 28 août prochain suivront ensuite Patrick Bruel le 7 septembre, Tryo le 10 septembre, Kendji Girac le 11, Miossec, Frédéric François ou encore Imany.



A noter que Louis Bertignac, Paul Personne, The Dire straits experience et Paolo Conte qui devaient se produire cette année à Villars-les-Dombes, ont été reprogrammés pour l’édition 2021.



L’ouverture de la billetterie, initialement prévue le 1er novembre, a été reportée à cause du contexte sanitaire.