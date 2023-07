Parc Tête d’Or : un pique-nique géant les célibataires

Ce dimanche, le parc de la Tête d’Or de Lyon va se métamorphoser en speed dating géant, pour plus de 500 célibataires participant au grand pique-nique organisé chaque année par l’association Amitié loisirs entre nous.

C’est un évènement plutôt hors du commun, qui rencontre un franc succès à chaque édition.

Pour des centaines de célibataires à la recherche de l’amour, ce pique-nique est l’occasion de se rassembler, discuter, et pourquoi pas avoir le coup de foudre !

Pour y participer, rien de plus simple, puisque l’évènement est gratuit et ouvert à tous. Emmenez simplement votre pique-nique et laissez vous porter par l’ambiance chaleureuse de ce moment de convivialité en plein air.

L’évènement débutera ce dimanche à midi, et le rendez-vous est donné sur la pelouse du monument des Droits de l’Homme.