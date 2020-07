Parcoursup : la procédure principale s’achève ce soir

La procédure d’admission Parcourusp s’achève ce vendredi soir, à 23h59. Pour le moment 88% des lycéens français ont reçu au moins une proposition.

D’après le tableau de suivi quotidien du ministère de l’Éducation, il reste ainsi 54.000 bacheliers (sur 662.363 candidats lycéens) sans proposition. Ce chiffre est à mettre en perspective avec le nombre plus important de candidats cette année. En effet, 22.000 lycéens de plus sont inscrits sur la plateforme par rapport à 2019. 48.000 lycéens de plus ont eu leur bac en juin 2020 contrairement à 2019.

Bien que la procédure principale s’achève ce vendredi soir, les lycéens pourront toujours s’inscrire sur la procédure complémentaire mise en place par le gouvernement, qui recense les places laissées vacantes dans certaines formations. Pour pallier le manque de place, plus d’un millier de nouvelles formations en apprentissage devraient être également créées d’ici la rentrée de septembre, ainsi que 3000 places supplémentaires en BTS.