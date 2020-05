Parcoursup : les lycéens vont être fixés

Ce mardi à 17 heures, les élèves souhaitant s’inscrire dans l’enseignement supérieur ou se réorienter vont avoir les réponses Parcoursup à leurs vœux.



Les élèves vont avoir le temps de répondre et choisir leur orientation pendant la phase principale d’admission soit jusqu’au 17 juillet.



Les propositions d’admissions ne seront pas toutes disponibles ce mardi. Chaque jour les élèves placés en attente pourront obtenir une place suite à des désistements d’élèves qui ont été acceptés dans d’autres formations.

Les délais pour rendre réponse

Prévenus par SMS, mails ou en recevant une alerte via l’application, les élèves admissibles disposent de 5 jours pour accepter ou refuser entre le 19 mai et le 24 mai. A partir du 25 mai les élèves n’auront plus que 3 jours pour répondre.



Les dossiers sont actualisés tous les jours et une relance sera envoyée aux retardataires. Cependant après ces dates limites la proposition se verra annulée et envoyée à un autre élève.

Phase complémentaire et recours

Les élèves qui seraient restés en liste d’attente ou qui n’auraient eu que des refus peuvent s’inscrire en phase complémentaire en reformulant 10 vœux à partir du 25 juin jusqu’au 10 septembre. La commission académique les aidera en leur faisant des propositions adaptées à leur cas.